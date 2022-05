Té hitsig koppel legt feestje bijna stil na ‘pikant nummertje’ op dj-tafel! (video)

Het leven van een dj kan soms hard zijn.

Tot in de late uurtjes het beste van jezelf geven. De mensen aan het dansen krijgen én weten te houden. Feestvierders die wel héél vaak om een verzoekje komen vragen… ’t Zijn maar enkele van de vele ‘problemen’ waar een dj mee te maken krijgt. Maar in onderstaand tafereel gaat het zelfs nog een stapje danspasje verder.

Hitsig koppeltje

Zo zien we hoe een meer dan amoureus duo óók het beste van zichzelf geeft. ’t Gaat er zo passioneel aan toe, dat zelfs de dj-tafel het bijna moet ontgelden. Hoe dat afloopt, zie je op onderstaande beelden. Dat het voor het tweetal in kwestie ongetwijfeld nog een spannende nacht werd, kunnen we wel al vermoeden. Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag