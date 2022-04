‘Stuntman’ wil op straat even tonen wat hij kan. Niet veel later? RAVAGE! (video)

Show verkopen kan best leuk zijn!

Maar ’t is toch altijd beter dat je dat doet op een plaats waar geen verkeer is. Da’s een raad die onderstaande kerel duidelijk niet opgevolgd had.

Ravage

We zien hoe de bestuurder van een gemotoriseerde tweewieler op één wiel door een straat scheurt. Best ‘straf’, maar het was blijkbaar toch niet zijn beste plan ooit. Want niet veel later knalt hij pardoes op een naderende wagen. Benieuwd naar de ravage? Bekijk onderstaand filmpje dan maar even.

Foto: still – Bron: VKMag