Stuntelige vrouw sukkelt met opblaasbare ligzetel: “Derde keer, goede keer!” (fails)

Een brandende zon, een lekker zwembad en een opblaasbare ligzetel…

Drie ingrediënten voor een meer dan zalige tijd. Dat was ook bij onderstaand tafereeltje het geval. Manlief ligt al heerlijk te dobberen op het water, maar onze pechvogel van dienst moet wel nog even op haar ligzetel geraken. Kleine moeite, zou je denken. Maar niets lijkt minder waar! Na een eerste poging via het trapje belandt ze in het water. Bij een tweede, mislukte poging weet haar man het ook niet meer. “Meen je dit nu?”, vraagt hij zich luidop af. Dan probeert ze het op een andere manier. Wederom zonder succes. Bij een derde keer via het trapje lukt het haar eindelijk. “Derde keer, goede keer”, klinkt het.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!

Foto: still YouTube