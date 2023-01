Snowboardster toont in bikini wat ze kan: “Gevaarlijk! Zeker voor de aanwezige mannen…” (video/foto)

Op sociale media gaat ene Erica Wada momenteel aardig viraal.

Op beelden is namelijk te zien hoe de 24-jarige dame het beste van zichzelf geeft op een snowboardpiste in Canada. Klein detail: de snowboardster doet dat in bikini, wat nu niet meteen de meest warme kledij is. Al lijkt ze daar zelf maar weinig last van te hebben. De beelden werden gemaakt tijdens ‘Gaper Day’, een traditionele dag waarop de lokale bevolking in gekke (of weinig) kledij de skipiste trotseert.

“Gevaarlijk. Zeker voor de aanwezige mannen!”

In geen tijd stromen de reacties op Facebook en YouTube binnen. “Gevaarlijk! Zeker voor de aanwezige mannen. Ik hoop dat ze hun nek niet breken”, laat een kijkster weten. “Zo leuk”, gaat het verder. “Ze is beeldschoon én getalenteerd”, besluit een laatste nog. Daar valt iets van te zeggen, als we de beelden even bekijken!