Dronken dame bouwt stevig feestje op tafel. Dat was GEEN goed plan! (fails)

Eens lekker uit je dak gaan, kan leuk zijn.

Al is het altijd even opletten dat je er geen kater aan overhoudt. We durven bij onderstaande dame zeker vermoeden dat ze de dag nadien met hoofdpijn uit bed kwam. Of dat dan door de drank of door de stevige val die ze maakte kwam, daar zijn we nog niet helemaal uit. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

’t Zou natuurlijk niet netjes van ons zijn om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed, hier op Zita. Kijk maar: