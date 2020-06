Een filmpje waarin een 9-jarig meisje op skeelers als een volleerde kunstschaatster over de gele ‘Black Lives Matter’-blokletters glijdt in Washington D.C. vertedert het internet.

Kaitlyn Saunders, bekend als ‘The Skate Kid’, voerde haar gracieuze choreografie op wieltjes uit in het hart van Washington, D.C., op een plein dat op 5 juni jongstleden bespoten werd met de woorden ‘Black Lives Matters’, in gele blokletters van 11 meter groot. De burgemeester herdoopte het plein toen tot ‘Black Lives Matter Plaza’. Het plaza ligt op een steenworp van het Witte Huis, de hoofdresidentie van de Amerikaanse president Donald Trump.

Saunders “danste” op de tonen van ‘Rise Up’ van Andra Day. Ze was voor de opname samen met haar ouders bij het krieken van de dag afgezakt naar het plein, dat op zo’n vroeg uur nog desolaat is. “Het was geweldig om te skaten op zo’n historische plaats, waar duizenden mensen betoogd hebben in een poging om de wereld te veranderen”, vertelde Sanders aan NBC Washington.

Het meisje postte de video vorig weekend op haar Instagrampagina, waar het al zo’n 170.000 keer bekeken werd.

