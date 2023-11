Ongeduldige wegpiraat steekt bruusk voorbij. Maar dan? CRASH! (fails)

Haast en spoed…

…is natuurlijk zelden goed! Dat bewijst ook onderstaande video die in Frankrijk gemaakt werd door de bestuurder van een Tesla. Aanvankelijk lijkt er niet zo gek veel aan de hand. We zien een doodnormale verkeerssituatie. Maar plots komt er links een wel erg ongeduldige chauffeur in beeld. Tegen een rotvaart steekt hij onze cameraman van dienst voorbij. Maar niet veel later verliest de wegpiraat de controle over het stuur. De wagen knalt tegen een gevel aan. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s. Oh ja: de bestuurder hield geen verwondingen over aan de crash.

Failcompilatie

Zelfs in dit geval vinden we het niet netjes om maar één pechvogel van dienst in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!