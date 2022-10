Roekeloze chauffeur krijgt deksel op de neus: “Dit is pure karma!” (video)

Er is een video opgedoken waarin een chauffeur van een Ford pick-up truck een auto nogal roekeloos inhaalt langs rechts om daarna de controle te verliezen en een aankomende vrachtwagen te raken. De chauffeur in kwestie komt er als bij wonder met lichte verwondingen van af.

Maar uiteraard had dit veel slechter kunnen aflopen. De wagen die werd ingehaald kon alles vastleggen op beeld via een dashboardcamera. Het filmpje belandde nadien op het YouTube-kanaal ‘Truckers Wall of Shame Unchained’. Ondertussen werd het al meer dan 10.000 keer bekeken.

”Dit had veel erger kunnen zijn”

Kijkers van het filmpje zijn dan ook zwaar onder de indruk van de camerabeelden. “Dit had écht véél erger kunnen zijn, ik heb al genoeg frontale botsingen gezien”, zo vertelt ene Kelly Squirrelly. Een andere persoon prijst de reflexen van de vrachtwagenchauffeur die de Ford nog genoeg kon afwenden om erger te voorkomen: “Die truckchauffeur heeft een leven gered die dag.” Dat de bestuurder van de Ford wel meteen zijn karma had gekregen, daar is zowat iedereen het unaniem over eens.

Foto: YouTube