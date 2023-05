Man neemt zijn vriendin meesterlijk beet: “Hoe heb je dat gedaan?!” (video)

Op TikTok toont een man hoe hij zijn vriendin op geniale wijze wist beet te nemen.

Met meer dan 850.000 volgers op het populaire videoplatform doen ene Chlo en haar vriend Matt het ginds lang niet slecht. Hun pagina staat dan ook vol leuke filmpjes, waarop vaak te zien is hoe het duo elkaar beetneemt. Dat was ook recent niet anders, toen Matt besloot om zijn vriendin Chlo aardig in de war te brengen. Laatstgenoemde staat op het punt te vertrekken en moet dringend de deur uit. Vlak voor Chlo’s vertrek neemt Matt nog snel een foto van haar gsm.

“Hoe heb je dat gedaan?!”

Chlo staat al in de garage wanneer ze plots een berichtje van Matt krijgt. Zo ziet ze hoe haar gsm ‘nog in de woonkamer ligt’. Klein detail dus: ze krijgt dat berichtje op de smartphone die ze in haar handen heeft… Gezwind stormt Chlo terug de woonkamer in. “Waar is mijn gsm?”, vraagt ze zich af. Wat volgt is best te omschrijven als ‘verwarring troef’. “Hoe heb je dat gedaan?”, klinkt Chlo verward… Wel, kijk maar even:

Voor wie bovenstaande video niet werkt:

Foto: still TikTok