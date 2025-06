Vrouw trekt aan kabel van fitnesstoestel, maar dan… (video)

Het toestel had er duidelijk geen zin in.

Fitnessen is gezond, zolang je materiaal tenminste meewerkt. Dat was bij de dame in onderstaande video helaas niet het geval. Ze probeert een zogenaamde cable pull-through uit te voeren, maar de kabel knapt net voor – en tegen – haar gezicht. Gelukkig blijft ze opvallend professioneel en kalm onder het voorval.

Viraal

Het filmpje belandde op Instagram en ging al snel viraal. Onder de reacties lezen we dingen als: “Daarom gebruik ik dit soort toestellen niet”, “Ja, tijd om naar huis te gaan na zoiets”, “Auw!”, en “Eigenlijk een heel kalme reactie”.

Foto: Instagram