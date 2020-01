Hoffelijke wegpiraten… ‘t Klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet!

Laten we beginnen door te zeggen dat op het allerlaatste nippertje tóch nog een afrit wel of niet nemen, geen goed plan is.

Zeker niet wanneer je daarbij een illegaal manoeuvre moet uitvoeren. Iets wat bovenstaande vrachtwagenbestuurder én automobilist besloten om tóch te doen. De ene stond rechts en moest toch nog naar links, de andere besloot het omgekeerde te doen. ‘t Gebeurde ter hoogte van Antwerpen-Zuid, waar je rechts kan afslaan om richting A12 te gaan.

Beiden komen in elkaars ‘vaarwater’ en besluiten dan maar om, hoffelijk zoals ze zijn, elkaar voorrang te verlenen. Dat dat niét het geschikte moment was, wordt snel duidelijk. Uiteraard moeten ze ook niet tegen elkaar botsen, maar even tot stilstand komen is al helemaal te zot. Rij gewoon verder als je te laat bent voor je afrit… Da’s uiteraard balen, maar je brengt ten minste niemand in gevaar!