Experte deelt de drie zaken die vrouwen nodig hebben om klaar te komen: “Grootte is van geen belang” (video)

Met haar 20.000 volgers op Instagram is Dr. Nicole McNichols, beter bekend als ‘The Sex Professor’, geen onbekende influencer in het wereldje van de seksualiteit. Ze deelt dan ook lustig haar advies over hoe we ons seksleven moeten aanpakken.

In één van haar meest recente filmpjes op Instagram geeft ze aan welke drie factoren belangrijk zijn om een vrouw een orgasme te geven. En goed nieuws voor de mannen: de grootte van de penis heeft er hoegenaamd niets mee te maken. In het korte filmclipje toont ze heel vlug dat stimulatie van de clitoris, intens kussen en emotionele intimiteit de drie belangrijkste zaken zijn om een vrouw tot een hoogtepunt te laten komen.

”Banaan”

Het audiobestandje van het woord “banana” uit de Minions-films moet dan op een ludieke manier meegeven dat de grootte van het mannelijke geslachtsdeel weinig bijdraagt tot een vrouwelijk orgasme. “Onderzoek heeft uitgewezen dat die totaal niet relevant is”, zo schrijft Dr. McNichols bij haar Instagram-post. “De grootte van je emotionele intelligentie en geduld, dát zijn dan wel weer zaken die superbelangrijk zijn!”

Foto: Instagram