Dit zijn de populairste zangers uit ‘America’s Got Talent 2022’: “Het is ongelooflijk wat die jongens kunnen!” (video)

We hoeven jullie niet te vertellen dat 2022 een goed jaar was voor ons Belgen in ‘America’s Got Talent’. Met de Limburger Chris Umé en zijn Metaphysic kreeg de waanzinnige show een Belgisch tintje, maar er waren uiteraard nóg sterke kandidaten.

Zoals bijvoorbeeld de vijf zangers in bijgevoegd filmpje. Op het YouTube-kanaal van ‘Got Talent Global’ werd de analyse gemaakt van de meest bekeken mannelijke zangers in de ‘America’s Got Talent’-editie van dit jaar. En al zullen de namen Ben Waits, Connor Johnson, Wayne Starks, Kieran Rhodes en Drake Milligan je misschien niet meteen iets zeggen, hun performances tijdens de auditieronde van ‘America’s Got Talent’ zijn dan weer wel enorm memorabel te noemen.

”Ongelooflijk!”

Het compilatiefilmpje is dan ook al bijna 400.000 keer bekeken op YouTube en weet een pak volk te beroeren. Kijkers zijn het er dan ook unaniem over eens dat deze kerels het beste van zichzelf hebben gegeven en overlopen van (zang)talent. “Hun stemmen zijn zo puur. Stuk voor stuk enorm knappe performances en het is ongelooflijk wat die jongens met hun stem kunnen. Het niveau lag hoog dit jaar!”

Foto: YouTube