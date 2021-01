Afstand houden… Da’s wat we met z’n allen al geruime tijd aan het doen zijn.

Een zeer lastige tijd voor alleenstaanden, maar ook koppels moeten soms creatief uit de hoek komen om de ‘vlam’ in de relatie brandende te houden.

Gelukkig leven we in een tijd waar er via de webcam behoorlijk wat kan. Bijvoorbeeld een pikante videocall voeren. Da’s ook wat onderstaand duo schijnbaar van plan was.

Bad

Zo zien we een dame in bad, met rond haar enkele kaarsjes. En haar partner? Die kijkt toe. Allemaal zeer romantisch natuurlijk, maar zoals we al weten , gaan haar en vuur soms iéts te goed samen. Laten we stellen dat onderstaande dame van geluk mag spreken dat ze in bad zit én dat ze een pruik blijkt te dragen. Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag