Een Britse en Amerikaanse vrouw gaan momenteel viraal nadat ze op beeld werden vastgelegd toen ze zich racistisch uitlieten over respectievelijk Aziatische en Afro-Amerikaanse medemensen. En dat zullen ze geweten hebben, want op het internet krijgen ze de wind van voor.

De Britse vrouw valt meteen met de deur in huis: “50 jaar geleden waren er hier geen Aziaten, nu zijn ze overal”, zo deelt ze mee aan een Aziatische (!) man. “Wat heb je gedaan met het land?”, vervolgt ze. De kerel in kwestie valt compleet uit de lucht. “Wat heb ik dan gedaan?”, vraagt hij. Het antwoord was scherp: “Al die bombardementen.” In het filmpje is duidelijk te zien dat de man zwaar aangeslagen reageert, maar nog teleurgestelder was in de overige mensen op de metro. “Ik voel zo mee met hem”, zo laat iemand weten in de reacties onder de video, “Dat mensen dergelijk gedrag zelfs verdedigen…”.

Amerikaanse vrouw

En dan is er nog de Amerikaanse dame die het niet kon laten om enkele Afro-Amerikaanse buren verschillende keren het n-woord toe te werpen. Al wilt ze niet toegeven dat het haar buren zijn. “Jullie zijn mijn buren niet, die mensen daar zijn mijn buren. Jij staat op mijn shitlist. Als je denkt dat die ‘fucking n*****’ niet van mijn oprit gaat, denk dat nog maar ‘s”, zo riep ze. “Je kan dergelijke taal niet gebruiken”, vertelde de vrouw die alles opnam haar. “Ik kan het woord ‘n*****’ elke dag en altijd gebruiken.” De commentaren op het gedrag van de vrouw zijn er dan ook naar: “We hebben als mens nog veel vooruitgang te boeken, jammer genoeg… Die hebben echt hulp nodig.”

Foto: still video YouTube