Enkele beelden van een bewakingscamera met in de hoofdrol een pakjesdief gaan momenteel als een vuurtje rond op het wereldwijde web. De methode van de kerel in kwestie is simpel, maar niet altijd even efficiënt, zo blijkt.

In eerste instantie gaat de dief polsen of er iemand thuis is. Eenvoudig even bellen is daarvoor voldoende, om daarna nog eens te dubbelchecken of de kust veilig is. Het zag er goed uit voor dit heerschap en de buit was binnen bereik, alleen… had hij de pech dat de bewoner een pak later aan zijn deur arriveerde en hem op heterdaad betrapte.

Stamelen

Nu goed, dan probeer je, als goede dief, natuurlijk de meubelen te redden en dat doet de man in kwestie op een nogal knullige manier. Hij stamelde erop los: “Ik was net… Ik ben van UPS. Ik was net… ik ging naar je buren. Ik ging rond… elke…. om zeker te zijn dat je niet thuis was. Naar je buren. Voor een handtekening. Ik ben van UPS, ik zweer het. Zelfs als… zoek het maar op: Michael Hanson.” Die laatste is trouwens een bekende acteur. Niet meteen een waterdichte uitleg, dus droop hij maar af.

Foto: still video YouTube