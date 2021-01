De Amerikaanse nieuwszender PT News Network heeft recent beelden vrijgegeven van een spectaculaire crash op de Interstate 84 in Oregon, in de buurt van Corbett.

De feiten dateren van 15 januari. Een vrachtwagen reed aan hoge snelheid in op de middenberm en kantelde op een waanzinnige wijze, waardoor het indruisend verkeer alle moeite van de wereld had om de crashende truck te ontwijken. Drie voertuigen waren uiteindelijk betrokken bij het ongeval en als bij wonder kwamen alle chauffeurs er zonder ernstige verwondingen van af.

Veel ijs

Grote boosdoener van de crash zou het ijs op de baan zijn. IJzel in Oregon is in deze periode schering en inslag, de meeste mobilisten verwachten zich er niet altijd aan en je kan het vaak ook niet zien aan de rijweg. Kijkers van het filmpje reageren in ieder geval opgelucht: “Het is een mirakel dat niemand het leven heeft gelaten bij dit ongeval”, zo laten meerdere mensen weten.

Foto: still video YouTube