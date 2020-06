Chocoladefans opgelet, want er staat iets moois te gebeuren. Iedereen die tijdens het lezen van ‘Willy Wonka en de chocoladefabriek’ spontaan begon te kwijlen, kan binnenkort terecht in Zaandam nabij Amsterdam. Daar wordt namelijk gebouwd aan een levensechte versie van de fantastische chocoladefabriek.

Het was slechts een kwestie van tijd vooraleer iemand op het idee zou komen om het fictieve universum van Roald Dahl om te zetten naar de realiteit. Nu is het dan eindelijk zover. In Zaandam wordt er namelijk gebouwd aan een kruising tussen een chocoladefabriek en een attractiepark, die rechtstreeks uit de gelijknamige klassieker lijkt te komen.

Themakamers

Het bedrijf achter deze stunt is Tony’s Chocolonely. Samen met het architectenbureau SeARCH werken ze druk aan de plannen voor de fabriek, die er in 2024 zou moeten komen. Net zoals in het boek en de films zullen bezoekers er het productieproces van de chocoladerepen kunnen volgen en kunnen ze terecht in verschillende themazalen. Denk bijvoorbeeld aan een koekjes- of taartenkamer. En uiteraard kan je ook volop proeven van al die lekkernijen. Nog even wachten tot in 2024 dus en dan op naar Zaandam!

