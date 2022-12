Dame kijkt naar de lens, maar ze had beter de SLAGBOOM in de gaten gehouden! (fails)

Weer zo’n fragmentje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Onder een slagboom rijden, is sowieso iets wat niet echt netjes is. Maar ook als passagier van een bestuurder die zoiets doet, let je maar beter even extra op. Dat zal onderstaande dame nu ook wel beseffen. Zo zien we hoe ze jolig doet voor de camera. Echter merkt ze daardoor de bewuste slagboom niet op. En dat levert best pijnlijke beelden op. Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

’t Zou natuurlijk weer niet netjes van ons zijn om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we een nog meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd helemaal goed hier op Zita. Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag