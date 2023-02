“Ik heb een maatje meer, maar ik strip niet om lichaamspositiviteit. Ik wil gewoon seks!” (video’s)

Dit model met een maatje meer windt er geen doekjes om. Nikki Garza is een influencer met maar liefst 1,2 miljoen volgers op TikTok. Daarin omschrijft ze zich als een ‘plus size baddie’ die lichaamspositiviteit belangrijk vindt. “Maar mijn content draait er niet om. Ik wil gewoon goeie seks!”, zo vertelt ze.

In één van haar meest recente filmpjes zegt ze dat ze een kolos is die volop van het leven geniet. “Ik weet dat er mensen gekwetst of kwaad gaan zijn. Je spendeert je hele leven om maar niet zo’n vet kreng te worden omdat je denkt dat dat het ergste is wat je kan overkomen. En dan zie je iemand als mezelf, gewoon een gigantische kolos, mijn beste leven aan het leiden. Dat moet pijn doen!”, aldus Garza in de TikTokv-video.

”Kolos”

”Ik stuur dan ook bakken liefde naar al mijn medekolossen!”, typt ze nog in een reactie bij het bewuste filmpje. En dat kan dan weer rekenen op veel likes en positieve comments, want hoe je het ook draait of keert: Nikki Garza krijgt massa’s respect van haar volgers. “Ik heb een bikini gekocht door jou. Ik trok het maar één keer aan, maar ik heb het wel gedaan! Dus bedankt, je inspireert me zo hard!”, aldus één van haar fans.

Foto: TikTok