HORRORCRASH: Agent door het oog van de naald tijdens routinecontrole op snelweg! (video)

Hallucinante beelden uit Fairfax, Verenigde Staten.

Daar ging het op 1 mei grondig mis tijdens een routinecontrole op een snelweg. Zo zien we hoe een agent naast een wagen op de pechstrook staat. Alles lijkt prima te verlopen, tot er plots uit tegengestelde richting een zwarte BMW aan hoge snelheid in beeld komt gevlogen. De bestuurder verliest de controle over het stuur…

Horrorcrash

Aan een rotvaart vliegt de op hol geslagen wagen over de middenberm. Een crash met de wagen die op de pechstrook staat, valt niet meer te vermijden. Onze agent van dienst ziet nét op tijd wat er staat te gebeuren. Hij weet zich op het allerlaatste moment nog uit de voeten te maken, maar wordt toch licht geraakt. Als bij wonder raakte niemand van de betrokkenen meer dan lichtgewond. Achter het stuur van de wagen die uit de bocht vloog, zat een 17-jarige bestuurder. Ook zaten er twee passagiers mee in de wagen. Het mag een mirakel wezen dat dit niet slechter afgelopen is. Kijk maar:

Foto/bron: YouTube ‘PoliceActivity’