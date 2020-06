“Alweer een winnaar!”

Want dat Henri Wermeskerken een winnaar is, dat staat als een paal boven water. Deze held ‘scheurt’ namelijk (tegen maximaal 18 kilometer per uur) door Groningen in een botsauto.

Aangezien hij moeite heeft met wandelen en hij zo’n scootmobiel naar eigen zeggen maar ‘lullig’ vindt, heeft ie er niets beters op gevonden dan het op deze manier aan te pakken. Helemaal top toch, niet?

Zet zeker indien nodig RECHTS ONDERAAN het geluid aan. Anders mis je de helft van de (kermis)pret!

Foto: still – Bron: Dagblad van het Noorden