De overheid van Nieuw-Zeeland pakt dezer dagen uit met een opvallende boodschap.

Dat kinderen en jongvolwassenen online soms dingen tegenkomen die van pikante aard zijn én niet echt stroken met de realiteit, weten we.

Maar dóen we verder ook iets met dat feit? Porno blijft in vele landen nog in een soort taboesfeer hangen. Maar met bovenstaande sensibiliseringscampagne hopen ze in Nieuw-Zeeland nu dus het thema meer bespreekbaar te maken.

Twee pornoacteurs, een man en een vrouw, kloppen in de video aan bij een huis. Mama doet open en kan haar ogen amper geloven. En zoonlief? Die mag zich verwachten aan een hartig gesprek over de verschillen tussen wat er online te zien valt en het ‘echte leven’. Kijk maar!

Foto: still