Niets zo geestig als je partner eens goed beetnemen…

De naam Mehmet Dönmez zegt je waarschijnlijk niet veel. Maar op TikTok is hij wel vrij bekend. De man heeft maar liefst 463.000 volgers op de populaire app.

Op zijn pagina staan dan ook vaak hilarische filmpjes. Zoals onderstaand tafereel, bijvoorbeeld. De man is rustig met zijn smartphone bezig wanneer zijn vriendin hem eventjes een knuffel komt geven.

Iets aan de hand…

Je zou denken dat het hier om een standaard intiem momentje gaat. Maar wanneer de dame in kwestie vertrekt en er nog stééds een hand op zijn schouder ligt, weet je dat er iets aan de hand is. Ook onze vriend is duidelijk in de war en schrikt zich haast dood! Kijk maar…

@sancezx Fena trollendim🤦🏻 El öpenlerin çok olsun diyor bide bunun hesabını sorarım anne😂 w/ @songuldonmezx ♬ Careless Whisper – Peter Michael

Foto: still – Bron: TikTok