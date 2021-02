Zeer straffe beelden uit Murfreesboro, een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee.

Daar ging het in de ochtend van 18 februari bijna stevig fout voor de eigenares van een hondje. “Mijn hondjes waren aan het spelen rond het dichtgevroren zwembad. Ik besloot hen te filmen vanop het terras”, laat de vrouw weten.

Maar plots zakte één van haar twee viervoeters door het ijs. “Ik had geluk dat ik net op dat moment ook buiten was”, gaat ze verder. “Ik repte me naar de plek waar mijn hondje in het zwembad was gevallen”, klinkt het.

Lokale dierenarts

Op de dramatische beelden zien we hoe de dame zich een weg baant door het ijs en het koude water, op zoek naar haar hondje. Na meer dan een (ongetwijfeld extra lange) minuut haalt ze het dier vanonder het ijs.

Nadien zocht de dame meteen de hulp op van een dierenarts die toevallig in de buurt woont. “Mijn hondje leeft nog en is volledig hersteld. We hebben veel geluk gehad”, klinkt het. Kijk maar:

Foto: still – Bron: ViralHog