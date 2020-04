‘t Leven van een loodgieter kan soms hard zijn…

De nietsvermoedende man was bij een klant bezig aan de gootsteen. Plots komt de dame des huizes (die zogezegd al vertrokken was) weer binnen, passioneel kussend met haar minnaar.

Betrapt door de loodgieter en met haar man nog aanwezig in huis, vraagt ze aan de loodgieter of ze zich samen met haar minnaar even kan verstoppen in een strategisch geplaatste doos.

‘Manlief’ komt iets later de kamer binnen en merkt dat er iets niet pluis is. De loodgieter wordt op de rooster gelegd, maar blijft volhouden dat hij ‘niets gezien’ heeft. Wat laatstgenoemde echter niet weet, is dat het allemaal opgezet spel is. Hij maakt namelijk nietsvermoedend deel uit van een filmpje van goochelaar Ben Hanlin. Hoe dat afloopt, zie je op onderstaande video:

Foto: still