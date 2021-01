In het Russische dorpje Terskol, in de Kabardino-Balkar Republic, werden bewoners op 18 januari opgeschrikt door een hevige knal. Enkele seconden later werden straten bevangen door een sneeuwlawine.

Het hele gebeuren werd vastgelegd door een man met smartphone. De knal zou wijzen op een ‘gecontroleerde’ lawine, al moet gezegd dat de mensen in de video toch redelijk onder de indruk zijn van de plotse ‘golf’ aan sneeuw. Het moment dat ze de ‘mist’ over zich heen krijgen, zorgt in ieder geval voor spectaculaire beelden.

Foto: still video YouTube