Grappige beelden uit Fayetteville, in Arkansas in de Verenigde Staten. Net zoals miljoenen andere mensen was ook deze Amerikaanse vrouw aangewezen op videocalls om te vergaderen. Goed voorbereide speech, mentale rust, helemaal klaar voor haar uiteenzetting. Alleen was het vooral haar katje dat tijdens de call met de aandacht ging lopen.

Het diertje kwam namelijk nogal ongelukkig verstrengeld met het gordijn op de achtergrond en probeerde krampachtig zichzelf te bevrijden. De vrouw was zich door haar ontzettend grote focus van geen kwaad bewust. Het was uiteindelijk haar kamergenoot die – eveneens op een hilarische manier – de reddende engel bleek te zijn. Hij kroop op handen en voeten achter de zetel om de kat uit zijn benarde situatie te helpen.

”Nagels bijknippen”

De video werd alvast op vele sites gedeeld en achteraf kon de vrouw in kwestie er ook hartelijk om lachen. De reacties van kijkers bleven natuurlijk ook niet uit. “Aw, arm katje!”, zo lieten velen zich ontvallen. Anderen merkten op dat de nagels van het beestje eens mochten bijgeknipt worden.

Foto: still video YouTube