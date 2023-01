Feestende dames poseren voor de lens. Maar plots? AUCH! (fails)

Het nieuwe jaar goed inzetten, is altijd leuk.

Maar dat het in al die feestvreugde soms fout kan gaan, bewijst onderstaand tafereel. Zo zien we hoe enkele jolige dames het beste van zichzelf geven voor de camera. Op de achtergrond besluit een andere vrouw het even op een lopen te zetten. Maar dat was misschien niet haar beste plan. Want niet veel later gaat ze loeihard tegen de vlakte!

Failcompilatie

’t Zou natuurlijk niet netjes van ons zijn om maar één pechvogel van dienst in de kijker te zetten. Daarom voegen we ook dit jaar weer steevast een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je meteen weer voor geruime tijd helemaal goed, hier op Zita. Kijk maar!