WOOPS: Miss gaat tijdens verkiezing tegen de vlakte (fails)

Dat er tijdens een verkiezing al eens iets/een mis(s) kan lopen op/over het podium, is natuurlijk geweten.

En onderstaande dame uit Nederland weet bovenstaand misbaksel van een zin vol haakjes en dubbele betekenissen perfect uit te beelden. Zo loopt de miss daadwerkelijk over het podium en gaat er bij haar ook inderdaad iets mis, nét op een cruciaal moment. De vrouw komt namelijk ten val, voor het oog van de camera’s én in het bijzijn van de aanwezigen. “Dat hoort erbij”, horen we een stem op de achtergrond. En er zijn natuurlijk ergere dingen in ’t leven. Dat weet de miss ook duidelijk te begrijpen, want ze gaat wel héél goed met haar uitschuiver om. Kijk maar naar ’t eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Nu willen we natuurlijk niet enkel de dame in kwestie naar voren dragen. Dat zou namelijk niet zo netjes zijn van ons. Daarom voegen we er met enig plezier nog een meer dan uitgebreide failcompilatie aan toe. Hoog tijd dus om nog eens een kijkje te nemen!





Foto: still De Telegraaf YouTube