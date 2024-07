Maaltijdbezorgster eist een fooi en ‘gijzelt’ de bestelling. Wat ze nadien nog doet? WOW! (video)

Eten via een app bestellen is al lang geen nieuwigheid meer.

Het verloopt vaak ook behoorlijk vlot: je kiest wat je wil en een tijdje later komt iemand het aan je deur brengen. Maar soms lopen de zaken toch niet helemaal zoals je zou verwachten. Dat heeft onderstaande man helaas mogen ondervinden.

Bij aankomst merkt de bezorgster op dat de man “nog geen fooi had gegeven”. “Wow, dat is niet verplicht”, reageert de man die met een stevige honger op zijn eten aan het wachten is. “Nee het is niet verplicht, maar het is wel zo vriendelijk… Dus ik vroeg me af of je wat cash geld hebt”, reageert de dame.

Van kwaad naar erger…

De discussie laait op. “Wat voor een zwendel voer jij hier uit?”, klinkt het vol ongeloof. “Ik heb mijn eten besteld, ik heb betaald via de app, ik heb heel veel honger… De zak (waar het eten in zit) ziet er niet uit; ik weet niet wat je daar juist mee uitgespookt hebt…”, reageert de klant. “In een restaurant zou je toch ook een fooi geven?”, aldus de bezorgster. “Het is hier geen restaurant, dit is mijn voordeur… Terwijl een oplichtster mijn eten gijzelt”, reageert de misnoegde kerel.

En zo gaat het nog wel even door. Uiteindelijk raakt het duo er maar niet uit en weigert de dame ook om het eten, waar de man dus al voor betaald had, af te geven. Als klap op de vuurpijl gooit ze het voedsel gewoon op de grond…

Misnoegde reacties

Op TikTok stromen de reacties nu binnen. “Zeg me alsjeblieft dat dit in scène gezet is”, klinkt het. “Fooi geven is helemaal niet verplicht. Het eten en de levering zijn samen al duur genoeg”, gaat het verder. “Dit is gestoord”, besluit een laatste TikTok-gebruiker nog. Tijd om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan!