Dame probeert vogel naar buiten te krijgen, maar dan… (video)

Angst kan een mens rare dingen laten doen.

Sommige mensen zijn niet alleen bang voor spinnen of muizen… Zelfs een schattig vogeltje kan voor pure paniek zorgen. Neem nu onderstaande vrouw die een binnengevlogen vogel weer buiten probeert te krijgen. Dat lukt uiteindelijk, maar het werd een lange – en vooral hilarische – weg.

Hilariteit

Kijkers kunnen er smakelijk mee lachen, net als de dame in kwestie zelf. “Is ze nog steeds buiten?”, “Ik heb in lange tijd niet zo hard gelachen. Dank je wel”, en “Ik was eerlijk gezegd bang dat ze de vogel nog meer pijn zou doen”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram