Karl Vannieuwkerke deelt voor het eerst foto met 22 jaar jongere vriendin

Karl Vannieuwkerke heeft voor het eerst een foto gedeeld met zijn vriendin Tine Maertens. Het is meteen de eerste keer dat hij hun relatie publiekelijk toont op sociale media.

Anderhalf jaar geleden begon Karl Vannieuwkerke een relatie met Tine Maertens, een 32-jarige leerkracht middelbaar onderwijs én CD&V- gemeenteraadslid uit Koekelare. Nooit eerder postte de 54-jarige sportjournalist op zijn socials een kiekje van hun tweetjes. Tot nu! De foto werd genomen in de Franse gemeente Bouzigues, waar Karl momenteel de Tour de France volgt voor zijn programma ‘Vive le Vélo’. Het koppel geniet zichtbaar van het mooie weer daar.

Kinderen uit vorige relaties

Voordien had Karl een relatie met Caroline Vereenooghe, de moeder van zijn jongste zonen Jack Odile (5) en Luís Achile (10 maanden). In 2024 raakte bekend dat de twee al een tijdje uit elkaar waren. Niet veel later vond Karl de liefde bij Tine. Hij heeft ook nog twee kinderen uit een eerdere relatie: Jef (20) en Marte (19).

Foto: VRT