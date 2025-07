‘Nosferatu’: de vampierklassieker in een nieuw jasje, met Lily-Rose Depp als blikvanger

Net voor kerst 2024 kwam de remake ‘Nosferatu’ uit, en sinds 20 juli kan je de film ook op Netflix bekijken. Spannend, mysterieus en een tikkeltje vreemd – maar vooral voer voor discussie.

We gaan terug naar de 19e eeuw. Thomas Hutter laat zijn vriendin Ellen achter in Duitsland en trekt richting de Karpaten om graaf Orlok te ontmoeten. Hij moet hem een vervallen huis in de stad verkopen. Klinkt eenvoudig, maar dat loopt natuurlijk helemaal anders…

Van ‘Dracula’ naar ‘Nosferatu’

Een klein stukje filmgeschiedenis: in 1922 wilde Friedrich Murnau ‘Dracula’ verfilmen, maar hij kreeg de rechten niet. Dus veranderde hij gewoon de namen en locaties, en voilà: ‘Nosferatu’ was geboren. Meer dan 100 jaar later blaast regisseur Robert Eggers het verhaal nieuw leven in – met een indrukwekkende cast. Een gewaagde gok, maar werkt het ook?

Indrukwekkende Lily-Rose Depp

Het verhaal kennen we intussen allemaal, maar Eggers gooit het over een andere boeg. Niet Thomas, maar Ellen – gespeeld door Lily-Rose Depp – staat centraal. Zij is de echte spil van het verhaal: mysterieus, krachtig, begeerlijk. Lily-Rose zet een indrukwekkende prestatie neer en trekt alle aandacht naar zich toe. Zo sterk zelfs dat Nicholas Hoult (Thomas Hutter) er soms wat flets bij afsteekt.

Donker, stijlvol en een tikkeltje vreemd

Toch is de film niet perfect. Bill Skarsgård als graaf Orlok is wel heel apart – zijn uiterlijk zorgt voor verdeeldheid, net als enkele voorspelbare verhaallijnen. Maar Eggers weet als geen ander hoe je een donkere, gotische sfeer neerzet, met oog voor detail en een flinke scheut gruwel.

De ‘Nosferatu’ van 2024 is niet voor iedereen, maar blijft gegarandeerd hangen. Nu te zien op Netflix.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube