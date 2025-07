Elisabet uit ‘De Mol’ straalt in elegant zomerkleedje: “Waaaauw!” (foto’s)

Elisabet Haesevoets wordt overladen met complimenten op enkele foto’s die ze deelde op Instagram. “Prachtig! Geniet van deze mooie momenten!”, klinkt het in de reacties.

Elisabet Haesevoets vertoeft momenteel met haar gezin in zuiderse sferen. Zo bezochten ze de Italiaanse havenstad Salerno en trokken ze daarna richting Parijs. Niet zomaar, want de 39-jarige esthetische arts – die enkele jaren geleden de saboteur van dienst was in ‘De Mol’ – viert woensdag haar verjaardag. Op Instagram postte ze enkele kiekjes waarop ze straalt in een zomerse jurk. “Italian vibes”, schrijft ze erbij.

Complimenten

In de reacties klinkt niets dan lof: “OOOH, zo mooi!”, “Prachtig! Geniet van deze mooie momenten!”, “Waaaauw!”, “Wow, heel knap” en “Supermooi kleedje”.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram