Dame poseert op zwoele wijze voor raam. Haar overbuur? Die geniet van het uitzicht! (video)

Voor goede beelden heb je natuurlijk goede belichting nodig…

Het kan best zijn dat ook onderstaande dame hier rekening mee hield toen ze het beste van zichzelf aan het geven was voor de lens van haar smartphone. Zo poseert ze in pikante outfit voor een raam. Ze was echter één klein detail schijnbaar uit het oog verloren…

Kapperszaak

Een raam werkt natuurlijk in beide richtingen. Een naburige kapper ziet het allemaal gebeuren en besluit om ook even te zwaaien naar de vrouw in kwestie. Niet veel later maken de twee oogcontact. Hoe dat afloopt, zie je in onderstaande video… Kijk maar:

