Dame in bikini wil even tonen wat ze kan. Maar dan? KRAK! (fails)

Altijd fijn om even te tonen wat je in je mars hebt.

Dat was vermoedelijk ook het plan van onderstaande dame. We zien hoe ze op het strand post vat onder een overhangende tak. Haar bedoeling? Even haar lenigheid etaleren. Maar daar dacht de behoorlijk rotte tak toch nét iets anders over. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het niet netjes om maar één pechvogel van dienst in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed, hier op Zita! Kijk maar…