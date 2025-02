WOOPS: Heftruck lossen met twee andere heftrucks gaat grondig mis (fails)

Zo, dat ging niet volledig volgens plan…

Of dat durven we toch vermoeden. Op onderstaand tafereel zien we hoe een heftruck geleverd wordt in een magazijn. Maar om het gevaarte te lossen, besluiten onze twee hoofdrolspelers om het ‘slim’ aan te pakken en twee andere heftrucks te gebruiken. Dat klinkt misschien als een goed plan, maar het vergt veel coördinatie en nauwkeurigheid. Helaas gaat het op die vlakken duidelijk mis, zo blijkt uit het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…

Foto: VKMag