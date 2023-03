Chauffeur vergeet laadbak te laten zakken. Gevolg? RAVAGE! (fails)

Zo, leg dat maar eens uit aan de baas…

Een ongelukje is snel gebeurd. Dat bewijst ook onderstaande chauffeur. Laatstgenoemde was onderweg met een vrachtwagen met laadbak. Nu is het wel de bedoeling om die laadbak weer naar beneden te laten alvorens je weer de baan opgaat. Daar ging het duidelijk even mis en dat zorgde voor straffe beelden en een dito ravage. Dat zie je in het eerste filmpje.

Fails

’t Zou natuurlijk niet netjes zijn om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer geruime tijd meer dan goed, hier op Zita. Kijk maar: