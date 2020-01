De schielijk overleden Kobe Bryant heeft in z’n lange basketcarrière heel wat hoogtepunten gekend. Hij spendeerde zijn twintig jaar in de NBA bij de LA Lakers, die hij naar vijf titels stuwde. Hieronder een kort overzicht van de meest belangrijke momenten uit de glanscarrière van Bryant.

1. 1996 NBA Draft

Kobe Bryant is amper 17 jaar wanneer hij zich aanmeldt voor de NBA. Hij had er dan al een fantastische carrière in ‘high school’ opzitten en besloot hoger onderwijs te skippen en meteen naar het allerhoogste niveau te gaan. Met de dertiende pick wordt hij gekozen door de New Orleans Hornets, die hem meteen traden naar de LA Lakers.

2. Eerste titel in 2000

In zijn vierde seizoen bij de Lakers won Kobe z’n eerst van uiteindelijk vijf NBA-titels. Phil Jackson, die in de jaren 90 Michael Jordan naar zes titels leidde, was aangesteld als coach en wist via z’n befaamde triangle offense zowel Kobe als center Shaquille O’Neal optimaal te benutten. Het gouden duo zou de Lakers naar drie opeenvolgende titels stuwen.

3. 81 punten tegen de Toronto Raptors

Na de drie titels op rij brak voor de Lakers op sportief vlak een mindere periode aan, hoewel Bryant zelf topjaren kende. Hij scoorde aan de lopende band, zeker na het vertrek van Shaquille O’Neal in 2005. In het daaropvolgende seizoen scoorde Bryant maar liefst 35,6 punten per wedstrijd. Zij record zette hij neer tegen de Toronto Raptors in een 122-104 zege: Bryant maakte 81 punten, het tweede hoogste aantal ooit in de NBA.

4. Laatste titel in 2010

Na enkele mindere jaren zorgt de komst van Pau Gasol ervoor dat de Lakers opnieuw meedoen voor de titel. Na de finale in 2008 te verliezen van eeuwige rivaal Boston, wint de ploeg uit Californië tweemaal op rij de felbegeerde titel. In de jaren daarna ging Bryant nog op zoek naar een zesde titel, om zo het cijfer van Michael Jordan te evenaren, maar hij kwam telkens te kort. Na enkele moeilijke jaren met veel blessureleed besloot hij z’n carrière in 2016 bij de Lakers, twintig jaar nadat hij er de NBA betrad.

5. Oscar voor ‘Dear Basketball’

Bryant bleef ook nadat hij zijn schoenen aan de haak hing druk bezig. Hij was inmiddels een internationaal uithangbord voor tal van merken, maar zette ook een investeringfonds op en maakte zelf een kortfilm. In ‘Dear Basketball’ beschrijft Bryant z’n liefde voor het spelletje waaraan hij zoveel te danken heeft, en omgekeerd. En zoals Bryant ook tijdens z’n sportcarrière geen half werk afleverde, leverde hij ook met z’n kortfilm een pareltje af.

Het bericht VIDEO. Beste momenten uit illustere carrière Kobe Bryant verscheen eerst op Metro.