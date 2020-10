G.R., de jongeman die via catfishing naaktfoto’s van verschillende BV’s bemachtigde, gebruikte voor zijn praktijken foto’s van een Gentse onderwijzeres. Dat melden Het Nieuwsblad en De Standaard en het nieuws wordt door gerechtelijke bronnen bevestigd. Hoe de 27-jarige G.R. aan de foto’s van de jonge vrouw geraakte, is nog niet duidelijk.

De onderwijzeres heeft voorlopig nog geen klacht ingediend. G.R. werd begin oktober onder aanhoudingsbevel geplaatst maar enkele dagen later vrijgelaten onder voorwaarden.

Drie BV’s

Begin september deden expliciete naaktbeelden van drie mannelijke BV’s de ronde, voornamelijk via WhatsApp maar ook via andere sociale media zoals TikTok. Het gaat om Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt. De beelden doken ook op op internetfora en werden te koop aangeboden aan de satirische website ’t Scheldt, die ook een artikel aan het verhaal wijdde, met geanonimiseerde foto’s.

Klacht

Stan Van Samang diende een klacht met burgerlijke partijstelling in, waarop het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek opende. Daarin werden begin oktober twee verdachten opgepakt, de 27-jarige G.R. en een 22-jarige vriend uit het Antwerpse. Die legden bekentenissen af, waarna de onderzoeksrechter G.R. onder aanhoudingsbevel plaatste en de tweede verdachte vrijliet onder voorwaarden. Enkele dagen later werd ook G.R. vrijgelaten onder voorwaarden.

Eveline

Hoofdverdachte G.R. zou de foto’s van de BV’s bemachtigd hebben via ‘catfishing’, een techniek waarbij mensen via een vals social media-profiel benaderd worden om informatie te bekomen. In dit geval zou G.R. zich voorgedaan hebben als een jonge vrouw, “Eveline”. Die “Eveline” benaderde drie BV’s via de Instagram-chat en vertelde dat ze elkaar al eens ontmoet hadden in een discotheek.

Nadien begon de jongedame met de drie mannen te flirten en stelde ze voor om de Instagram-chat te verlaten en over te stappen op een ander platform, de chatapp ‘Kik’, om meer privacy te hebben. Daar wisselden “Eveline” en haar slachtoffers eerst nog relatief onschuldige foto’s uit, maar later werden de beelden explicieter.

Onderwijzeres

Om de BV’s te benaderen, gebruikte G.R. foto’s van een 24-jarige onderwijzeres. Minstens één BV herkende de foto’s van de jongedame, zo melden Het Nieuwsblad en De Standaard. Belga kreeg die informatie ook bevestigd uit gerechtelijke bron.

“Deze jongedame is inderdaad nog een grote slachtoffer dan de BV’s”, klinkt het. “Hoe dat precies in zijn werk is gegaan, is nog onduidelijk, maar zelf wist de jongedame niet dat haar foto’s en profiel misbruikt werden.”

Het gerecht onderzoekt intussen of G.R. enkel onschuldige foto’s van de onderwijzeres gebruikte, dan wel of hij op de één of andere manier de hand kon leggen op enkele naaktfoto’s die ze op haar computer had staan, en ook die uitwisselde.

Eerdere slachtoffers

Intussen is ook aan het licht gekomen dat niet alleen Stan Van Samang, Sean Dhondt en Peter Van de Veire slachtoffer werden van G.R. Verschillende media berichtten al dat meerdere, mogelijks zelfs tientallen mensen hetzelfde zouden meegemaakt hebben en overwegen klacht in te dienen, en meer dan een jaar geleden diende en vierde BV al klacht in bij het Antwerpse parket voor gelijkaardige feiten. Ook die zouden het werd zijn van G.R. Het Antwerpse parket maakte dat dossier recent over aan het Brusselse parket, aldus nog Het Nieuwsblad en De Standaard.

Bij het parket Halle-Vilvoorde loopt ook nog een onderzoek naar naaktfoto’s van een BV die meer dan een jaar geleden opdoken via Grindr, een Tinder-variant voor homo’s. Dat onderzoek loopt nog en nu wordt bij het parket Halle-Vilvoorde bekeken of er eventueel linken zijn met het Brusselse dossier.

De advocaten van beide verdachten geven geen enkele commentaar over het dossier.

