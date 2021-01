Op dit moment zijn er zowat 100 gevallen vastgesteld van afwijkende varianten van het coronavirus in ons land. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst vrijdag in De ochtend op Radio 1. “Dat is natuurlijk een steekproef, dus waarschijnlijk moet je dat met 100 vermenigvuldigen.”

Volgens Van Ranst is dit een situatie waar wetenschappers al even voor waarschuwen. Eigenlijk moeten we de niet-essentiële reizen verbieden, zegt hij. “Ten strengste afraden, is niet hetzelfde als verbieden (…) We zijn eigenlijk goed bezig, dus dan wil je niet die instroom van die extra varianten.”

Van Ranst beseft dat de grenzen sluiten bijzonder moeilijk is. “Ik realiseer me ten volle dat die dingen bijzonder moeilijk zijn, maar soms is het ook wel nodig (…) in ieder geval moeten we toch controleren.”

Opnieuw in lockdown?

“Ik hoop dat de ziekenhuisopnames niet gaan stijgen. Onze curve zit nog zeer laag. Maar ik denk niet dat je iemand kan vinden die er echt gerust in is.” Wat een nieuwe volledige lockdown betreft, zegt Van Ranst dat “we daar op dit moment nog niet zitten”. “We zijn het vijfde beste land in Europa. Een lockdown is prematuur, maar we moeten natuurlijk de plannen wel klaar hebben.”

