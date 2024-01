Vakantie drukte

We kennen het allemaal, de drukte als je op vakantie gaat. Die wil je natuurlijk zoveel mogelijk ontwijken om zo snel en makkelijk mogelijk op vakantie te gaan. Maar het is natuurlijk niet altijd te ontwijken want het kan druk zijn, zelfs op momenten dat je het niet verwacht. Maar hoe kan je het toch zo veel mogelijk ontwijken. Hier een paar tips om zo veel mogelijk de drukte te ontwijken als het mogelijk is.

Auto

Met de auto op vakantie gaan is aan de ene kant makkelijk, maar toch kan het ook voor veel frustraties zorgen. Denk dan aan alles in de auto pakken op een perfecte manier om zo veel mogelijk ruimte te benutten. Als je met kinderen op vakantie gaat heb je alle ruimte nodig aangezien kinderen vaak meer nodig hebben dan volwassenen. Ook je kinderen in de auto entertainen kan lastig zijn, vooral als er veel files zijn. Die komen namelijk veel voor in de zomervakantie 2024 midden en helemaal tijdens de bouwvak noord. Denk er daarom aan om zo veel mogelijk spul goed uit te zoeken van wat je wel of niet nodig zal hebben om zo te voorkomen dat je te veel mee neemt en geen ruimte meer hebt voor iets wat je wel nodig hebt. Ook is het handig om voor je kinderen genoeg eten en drinken in de auto te hebben maar wees daardoor ook voorbereid op de nodige plaspauzes die nodig gaan zijn. Een manier waarop de kinderen een film kunnen kijken is ook handig om er zo voor te zorgen dat de rit het beste verloopt. Dat kan door een film op een tabblad te downloaden of van de schermen te installeren op de hoofdsteunen van de voorstoelen.

Vliegtuig

Met het vliegtuig op vakantie is altijd populair, vooral voor mensen die liever geen stress hebben van de auto helemaal volladen, uren in de auto zitten, files onderweg en hoeven te navigeren. Mensen die het liefst met rust willen vertrekken naar hun bestemming en het aan anderen overlaten zodat hun vakantie al kan beginnen nadat ze ingecheckt zijn op het vliegtuig en in hun gate zitten. Toch kan vliegen ook stress met zich meebrengen. Als je met een vliegtuig reist zit je namelijk vast aan een bepaald gewicht voor bagage en dat kan nog lastig zijn om er onder te blijven maar ook je kinderen tevreden houden tijdens een vlucht kan lastig zijn aangezien je niet wil dat andere mensen er last van hebben. Voor je bagage is er een handige tip, plan je outfits uit voor de tijd dat je op vakantie bent, neem voor de zekerheid een extra outfit mee zodat je die aan kan doen als er iets vies is geworden maar zo heb je meer overzicht over je bagage en wat je mee moet hebben. Reizen met kinderen is altijd een uitdaging, of je nu met een auto, trein, bus of vliegtuig op vakantie gaat. Zorg er voor dat je iets hebt zoals een iPad, teken/knutselboek of een ander boek waar ze zich mee kunnen vermaken. Neem ook een paar snacks mee in het vliegtuig, er is namelijk wel eten in het vliegtuig maar een paar snacks voor tussendoor zijn altijd handig om in de tas te hebben.