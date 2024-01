Frankrijk nog altijd bovenaan

Frankrijk is sinds jaar en dag het populairste vakantieland voor de Belgen. Het is makkelijk bereikbaar en voor veel Belgen is het ideaal omdat ze de taal machtig zijn. Logisch dat er elk jaar meer dan 3 miljoen Belgen naar Frankrijk gaan om hun vakantie te vieren. In deze blog zoom ik specifiek in op Lyon, één van de mooiste steden van Frankrijk om te bezoeken.

Lyon, een echte parel

Wanneer we denken aan reisbestemmingen in Frankrijk, springen vaak Parijs of de zonnige Côte d’Azur in gedachten. Maar Lyon, gelegen in het hart van Frankrijk, is een stad die zeker de aandacht verdient van Belgische reizigers. Het is een charmante stad die je niet kan vergelijken met een stad in België. Lyon wordt vaak beschouwd als de gastronomische hoofdstad van Frankrijk. Met zijn bouchons en gerenommeerde chef-koks biedt de stad een ongeëvenaarde culinaire ervaring. Voor Belgen, die zelf een rijke culinaire traditie hebben, is dit een uitnodiging om te genieten van gerechten en lokale specialiteiten zoals quenelles en Lyonnaise salade. De stad heeft een rijke geschiedenis, zichtbaar in de architectuur en de vele historische bezienswaardigheden. De oude stad (Vieux Lyon) is UNESCO-werelderfgoed en een van de grootste wijken uit de renaissancetijd. Belgische liefhebbers van geschiedenis en architectuur zullen hier hun hart kunnen ophalen. lyon is een dynamische stad die een mix van oud en nieuw biedt. Naast de historische bezienswaardigheden, vind je er moderne musea, een actief cultureel leven, en talloze festivals gedurende het hele jaar. Van het Fête des Lumières tot het Nuits Sonores muziekfestival, er is altijd iets te beleven.

Overnachten rondom Lyon

De leukste manier om van een vakantie te genieten in de buurt van Lyon is kiezen voor een camping. Zoals overal in Frankrijk heb je ook rondom Lyon veel campings om uit te kiezen. Het is maar net wat je belangrijk vindt qua faciliteiten op een camping lyon. Ga je met de tent of vouwwagen dan hecht je meer waarde aan een schoon en proper toiletgebouw maar wanneer je een huisje huurt heeft dat totaal geen waarde en vind je vermaak of natuur misschien weer belangrijker.

Waarom Lyon perfect is voor Belgen

Lyon is gemakkelijk bereikbaar voor Belgen, zowel met de auto als met de trein. Dit maakt het een praktische bestemming voor zowel korte trips als langere vakanties. Of je nu een liefhebber bent van kunst, geschiedenis, gastronomie, of winkelen, Lyon heeft voor elk wat wils. Deze diversiteit maakt het een ideale bestemming voor verschillende types reizigers, van gezinnen tot solo-avonturiers. Vergeleken met de drukte van Parijs of de toeristische kuststeden biedt Lyon een authentieke Franse ervaring. Belgische reizigers die op zoek zijn naar een minder conventionele Franse stad zullen in Lyon een frisse en boeiende omgeving vinden. Bovendien ligt Lyon op de route naar Zuid Frankrijk en kan dus ook fungeren als tussenstop voor de reis verder naar het zuiden. Dit kan op zowel de heenreis als terugreis een interessante keuze zijn voor een lange trip. Het is echt een knooppunt waar je vaak voorbij rijdt maar niet altijd stopt.