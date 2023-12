Stedentrip naar Bari? Lees dan deze tips!

Ben jij op zoek naar een te gekke stad voor een stedentrip? Dan is Bari de stad waar jij en je vrienden of vriendinnen naartoe moeten. Een keer wat anders dan Rome, Milaan, Parijs of Barcelona! Omdat we ons ook kunnen voorstellen dat je misschien niet direct enthiousiast bent, hebben we niet alleen een aantal tips voor je, als het gaat om de mooiste bezienswaardigheden van deze stad, maar vertellen we je ook wat Bari nu zo speciaal maakt. Dus kun je wel wat inspiratie gebruiken en ben jij verantwoordelijk voor het organiseren van de volgende trip? Dan is Bari zeker een stad om in je achterhoofd te houden.

Waarom kiezen voor een stedentrip naar Bari?

Bari is een stad gelegen op zo’n 1900 tot 2000 kilometer in het zuiden van Italië. Niet een stad waar je misschien zo aan zult denken als het gaat om een stedentrip. Toch is het maar drie uur vliegen, dus niet veel langer dan bijvoorbeeld Milaan of Barcelona. De reden dat een stedentrip Bari een aanrader is, heeft met name te maken met de combinatie tussen een vakantie aan het strand en het bekijken van een stukje cultuur. Bari ligt namelijk aan de kust, wat betekent dat je er heerlijk aan het strand kunt liggen. Is het nu een dagje wat minder, dan kunnen jullie ook heerlijk door de vele gezellige straatjes struinen in het centrum van de stad en vervolgens neerstrijken op een terrasje.

De oude binnenstad van Bari

Wanneer je naar Bari gaat, dan mag een bezoekje aan de oude binnenstad absoluut niet ontbreken. Het oude centrum, dat ook wel Bari Vecchia wordt genoemd, is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Dwaal door smalle steegjes, bewonder historische gebouwen en geniet van lokale lekkernijen op knusse pleintjes. Een absolute must-see is de Basiliek van Sint Nicolaas, een belangrijke bezienswaardigheid gewijd aan de beschermheilige van de stad. Als je deze activiteit kiest, is het aan te raden om dit in de ochtend te doen. Op die manier vermijd je de intense hitte van 30 graden of meer terwijl je door de binnenstad van Bari wandelt.

Dagje naar het strand

Bari ligt aan de Adriatische kust. Ideaal dus om ook even lekker een dagje strand mee te pikken. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van het weer, maar is het er in het voorjaar ook prima vertoeven. Naast Bari zijn er overigens nog veel meer leuke plaatjes is de buurt, waaronder ook Monopoli Puglia. Ons advies is daarom dus ook om lekker een auto te huren met z’n allen. Zo heb je niet alleen alle vrijheid om te gaan en staan waar en wanneer je maar wilt, maar ben je in verhouding ook voordeliger uit dan dat je iedere keer met een taxi ergens naartoe moet.

Ga naar de markt

Bari heeft allerlei gezellige lokale markten. Ontzettend leuk dus om met z’n allen naartoe te gaan. Nu moeten we wel eerlijk bekennen dat dit misschien meer iets is voor de dames, dan voor de heren, maar ben je natuurlijk vrij om dit wel of niet te doen. Vooral de Mercato del Pesce is een aanrader. Deze markt is iedere dag en staat met name bekend om de verse vis die je er kunt kopen. Kortom, zeker de moeite waard dus!