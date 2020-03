Vlaams minister-president Jan Jambon vraagt aan premier Sophie Wilmès om de «federale fase» af te kondigen wegens het coronavirus. Hij doet dat na overleg met de vijf Vlaamse provinciegouverneurs. Dat heeft het kabinet-Jambon vandaag aan Belga laten weten.

«De minister-president vertolkt daarmee de vraag van de provincies. De federale fase moet vermijden dat de ene provincie wel een provinciale fase afkondigt en de andere niet. Komt er geen federale fase, dan zijn er Vlaamse provincies die de provinciale fase zullen afkondigen», zegt het kabinet-Jambon. Bij het afkondigen van een federale fase wordt beslist om een crisis op het federale niveau te coördineren.

85 nieuwe besmettingen

Gisteren is bij 85 van 806 geteste stalen in het netwerk van het nationaal referentielaboratorium een besmetting met Covid-19 vastgesteld. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmettingen in België op 399.

Van de nieuwe gevallen zijn er 66 in Vlaanderen, drie in Brussel en zestien in Wallonië. Het werkelijke aantal nieuwe besmettingen ligt hoogstwaarschijnlijk hoger, want niet alle verdachte gevallen worden nog getest. Alleen in uitzonderlijke gevallen moet nog een staal genomen worden, zo staat in een nieuwe richtlijn van het onderzoeksinstituut Sciensano.

Overal afgelastingen

Intussen regent het afgelastingen in alle geledingen van de maatschappij. Cultuurhuizen sluiten massaal de deuren, openbare gebouwen gaan dicht, sportcompetities worden stilgelegd en grote evenementen gaan niet door. Een beknopt overzicht:

In Gent hebben de elf cultuurhuizen beslist om de deuren te sluiten tot het einde van de maand. Het gaat over De Bijloke, de Vooruit, de Minardschouwburg en Opera Ballet Vlaanderen. Alle evenementen worden uitgesteld of geannuleerd en dat tot zeker 31 maart. NTGent heeft beslist om al zeker tot 19 april te sluiten.

Het concertgebouw Flagey in Elsene sluit voor onbepaalde tijd de deuren vanwege de epidemie van het coronavirus. Samen met de partners werd besloten om alle concerten, projecties van films, conferenties en andere activiteiten op te schorten.

Het Concertgebouw in Brugge annuleert dan toch evenementen tot het einde van deze maand. Eerst wilde de directie het aantal bezoekers nog beperken tot minder dan duizend maar nu gaan ze over tot verstrengde maatregelen.

De Ancienne Belgique (AB) sluit volledig zijn deuren en gelast alle concerten af tot eind maart.

De Muntpunt bibliotheek en het cultuurhuis Beursschouwburg, beiden gelegen in het centrum van Brussel, sluiten hun deuren tot eind maart. Alle activiteiten worden afgelast en de bezoekers krijgen geen toegang meer tot de gebouwen.

De Limburgse burgemeesters hebben gezamenlijk beslist om de geplande stoeten in maart af te gelasten, meldt Het Belang van Limburg. Dit weekend zouden onder meer stoeten plaatsvinden in Maasmechelen, Oudsbergen, Vlijtingen, Kinrooi en Diepenbeek.

De UGent schrapt Dies Natalis, waaronder de uitreiking van eredoctoraten volgende week vrijdag. Het universitaire sportcentrum GUSB, inclusief het universitaire zwembad, gaat dicht vanaf maandag. En alle studentenrestaurants- en cafetaria’s sluiten eveneens tot het einde van de paasvakantie.

De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, gaat een stapje verder en roept op om alle evenementen in de provincie te schrappen, ook als ze minder dan duizend aanwezigen hebben. «We moeten onze verantwoordelijkheid nemen, ook bij kleinere evenementen», aldus Decaluwé.

