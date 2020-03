Er is altijd veel te doen over de juiste temperatuur van een wijn of de wijze van verpakken. Een expert hoef je niet te zijn, maar weet wel dat het goed mis kan gaan als je ‘zomaar wat doet’.

Op zoek naar blunders die in verband kunnen worden gebracht met wijn, brengt ons bij een ware zomerblunder. Als flessen prosecco, cava of champagne voor het eten uit de inbouw wijnklimaatkast 2 zones worden gepakt. Mensen menen er goed aan te doen deze een tijdje in de diepvries te leggen. Het is immers warm buiten. Als de flessen er even later worden uitgehaald, worden de flessen blootgesteld aan bijvoorbeeld een temperatuur van 25°graden of meer. Gevolg: de druk in de fles mousserende wijn loopt hoog op. Zo hoog dat de kurk heel onverwacht als een kanonkogel uit de hals van de fles kan wegschieten. Dat heeft al menigeen een flinke oogblessure opgeleverd, zowel de mensen rondom als degene die de fles opende. Bijkomend akkefietje is dat bijna de helft van de inhoud van de fles eruit bruist.

Vermijd de vriezer

Een andere blunder is het in de zomer buiten klaarzetten van flessen wijn voor bijvoorbeeld het feestje in de tuin. Het ziet er leuk en uitnodigend uit, maar het doet de wijn geen goed. Lagen die flessen eerst nog rustig in de wijnklimaatkast 2 zones , plotseling staan ze in een zomerse temperatuur op te warmen. Rode wijn met een temperatuur van meer dan 25 graden drinkt absoluut niet lekker weg. Tip: ga dit niet te lijf door de fles vlak voor de komst van de gasten nog even in de vriezer te leggen. Foute boel voor de smaak. De ijsemmer is dan nog het beste.

Foutje van een wijnboer

Een absolute blunder met een hilarisch gevolg vond dit jaar plaats in het Noord Italiaanse Castelvetro di Modena. Daar zaten de bewoners er warmpjes bij toen op een willekeurige dag er ineens geen water maar wijn uit de kranen stroomde. Foutje van een wijnboer.

Die wijnboer, wijnhuis Cantina Settevetro, zou de wijn naar de bottelarij sturen. Gewoon via de pijpleiding. Daar werd zoiets als een afslag gemist en voor ze het wisten kwam de wijn in de hoofdleidingen terecht. Het heeft een uur geduurd eer het euvel was verholpen. Er zouden geen echte problemen zijn ontstaan en geen gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn.

