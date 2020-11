Twee chimpansees zijn na hun ontsnapping uit hun verblijf in het Nederlandse Dierenpark Amersfoort doodgeschoten. Dat laat de dierentuin in een reactie weten. “Wij betreuren deze gebeurtenis enorm. Het is een zwarte dag voor DierenPark Amersfoort.”

Dierenpark Amersfoort ging vgisterenochtend rond 10.30 uur abrupt dicht in verband met “een ontsnapping die mogelijk gevaar op kan leveren voor bezoekers”. De dieren waren ontsnapt uit hun verblijf, dat door “een menselijke fout” niet goed was afgesloten.

Update: vanmorgen rond 10.30 uur zijn er twee chimpansees uit hun verblijf ontsnapt in DierenPark Amersfoort. De… Geplaatst door DierenPark Amersfoort op Dinsdag 3 november 2020

Er ontstond paniek. “Om een verdere escalatie te voorkomen, zijn deze twee mannelijke chimpansees doodgeschoten’”, meldt het park in een reactie. “De mannetjes vertoonden imponerend gedrag, wat voor een gevaarlijke situatie kon zorgen en daarom is er op dat moment die beslissing gemaakt.”

Omstanders verklaarden vanochtend al dat ze schoten hoorden. Zo zei een man dat hij “drie of vier knallen” hoorde.

Chimpansees Mike en Karibuna

Het gaat om de chimpansees Mike en Karibuna, die al zeer lange tijd deel uitmaken van de chimpanseegroep in het park. Voor onze medewerkers en bezoekers wil het park slachtofferhulp bieden. Het park doet dan ook een oproep: “Wij vragen bezoekers die op het moment van de gebeurtenis in ons park waren zich bij ons te melden, wij komen graag met hen in contact.”

De komende dagen wordt er nader onderzoek gedaan naar de oorzaak. “Voorlopig hebben we echter geen technische mankementen vastgesteld aan het verblijf”, aldus het park.

