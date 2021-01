Donald Trump heeft Washington voor de laatste keer verlaten als Amerikaans president. Hij trekt naar Florida zal niet aanwezig zijn bij de eedaflegging van zijn opvolger Joe Biden.



Trump vloog met de helikopter Marine One van het Witte Huis naar de basis Andrews in Maryland. Na zijn afscheidsspeech stapte hij voor de laatste keer in het presidentiële vliegtuig, Air Force One. Daarmee trekt hij naar Florida.



Toen hij de basis verliet, speelden liedjes zoals ‘My Way’ van Frank Sinatra en ‘YMCA’ van The Village People.

Air Force One is de aanduiding van het vliegtuig dat de president aan boord heeft. Omdat Trump nog voor de beëdiging van zijn opvolger is vertrokken uit Washington, is hij tijdens de vlucht nog president. Toen zijn voorganger Barack Obama vertrok uit Washington, had die vlucht de naam Special Air Mission 44.

“We zien jullie snel”

Op de laatste dag van zijn mandaat heeft Trump de nieuwe regering ‘great luck, great success’ toegewenst. De naam van zijn opvolger, Joe Biden, heeft hij echter niet genoemd in zijn afscheidsspeech op de basis Andrews.

De miljardair wachtte Biden niet op. Trump verliet het Witte Huis woensdagochtend rond 08.15 uur lokale tijd. Hij keert aan boord van Air Force One – voor de laatste keer in het presidentiële vliegtuig – terug naar Florida. Trump gaf een speech op de legerbasis, waarin hij zijn familie en personeel bedankte. “Het was mijn grootste eer en voorrecht om uw president te zijn geweest”, zei hij. “Ik zal altijd voor jullie vechten. Ik zal toekijken, ik zal luisteren, en ik zeg jullie dat de toekomst van dit land nooit beter is geweest.” Hij beloofde ook nog dat een economische heropleving voor de deur staat. “Leid een goed leven, we zien jullie snel”, aldus nog de president. Volgens CNN heeft Trump in het Witte Huis nog een brief achtergelaten voor zijn opvolger. Over de inhoud ervan is nog niets bekend. Lees ook: Joe Exotic schrijft smeekbede aan Kim Kardashian: “Bel Donald Trump”

