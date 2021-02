Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken verdedigt de reis van kamerlid Dries Van Langenhove naar Parijs om deel te nemen aan een betoging tegen de mogelijke ontbinding van de extreemrechtse beweging Génération Identitaire. “Opkomen voor de vrijheid van meningsuiting is altijd essentieel”, reageert hij op de kritiek dat de trip van zijn fractiegenoot in tegenspraak zou zijn met het verbod op niet-essentiële reizen.

Aan de VRT zei Van Grieken dat hij vooraf op de hoogte was gebracht van de reis door Dries Van Langenhove, de leider van Schild & Vrienden die op een Vlaams Belanglijst verkozen is als volksvertegenwoordiger. “Ik heb hier geen enkel probleem mee. Onze vrijheid van meningsuiting staat onder druk. We mogen ons niet meer verenigen zoals we willen. We mogen nog amper iets delen op sociale media. Dit lijkt me heel essentieel.”

“Censuur neemt toe”

Op Twitter hekelt Van Grieken de houding van de media. Die reageren nauwelijks als iemand de grens oversteekt om naar de kapper of de winkel te gaan, maar steigeren als je de grens oversteek om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen. «Censuur neemt toe, maar de vierde macht slaapt», vindt hij.

Opkomen voor de vrijheid van meningsuiting is altijd essentieel. Je mag de dingen niet meer zeggen, zoals je wil.

Je mag je niet meer verenigen, zoals je wil.

Je mag je mening niet meer delen op sociale media, zoals je wil. Censuur neemt toe, maar de 4e macht slaapt pic.twitter.com/XltXLelV5Y — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) February 21, 2021

Dries Van Langenhove zelf benadrukte dat zijn reis naar Parijs wel een essentiële verplaatsing was. “Ik heb als volksvertegenwoordiger een aantal plichten te vervullen”, zegt hij. Van Langenhove was op beelden van de betoging te zien achter een spandoek naast andere betogers met het logo van zijn organisatie Schild & Vrienden op hun trui. In totaal daagden voor de betoging volgens het Franse persagentschap afp honderden mensen op.

Als het regent in Parijs druppelt het in Brussel. Daarom ging ik vandaag de Fransen een hart onder de riem steken in hun protest tegen de Franse regering die rechtse jongerenbewegingen wil verbieden. De Belgische regering staat immers te popelen om het Franse voorbeeld te volgen. pic.twitter.com/ZOagPBrCnv — Dries Van Langenhove MP (@DVanLangenhove) February 20, 2021

